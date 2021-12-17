В МВД опровергли информацию о том, чтобы у задержанного в Екатеринбурге полицейского были наркотики

Данная история не связана с наркотиками, никаких запрещенных веществ у него не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МВД опровергли информацию о том, что у задержанного в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ капитана полиции в кармане нашли несколько граммов наркотиков. Ранее появилась информация, что силовики скрутили мужчину около жилого дома на улице Репина.

- Данная история не связана с наркотиками, никаких запрещенных веществ у него не было, но его по-прежнему обвиняют в превышении должностных полномочий, им занимаются сотрудники следственного комитета, - рассказал «КП-Екатеринбург» рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным. На него завели два уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения и за превышение должностных полномочий.