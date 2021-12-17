В Нижнем Тагиле на двух девятиэтажных домах появились гигантские граффити

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сразу на двух девятиэтажных домах появились гигантские граффити. На них авторы изобразили компьютерного героя игры Марио и книжный шкаф в пиксельном формате. Посмотреть на необычные рисунки можно по адресам Октябрьский проспект, 2 и Уральский проспект, 32, корпус 2. Об этом пишет местное издание Tagilcity.ru.

- Рисунки выполнены при помощи специальных металлических кассет. Они смонтированы на стене и дополнительно защищают фасад, - отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Ранее в Екатеринбурге на переулке Володарского,7, рядом с бывшим свердловским рок-клубом появился стрит-арт Славы Птрк с попугаем Кешей. Уральский художник назвал свою работу «Детство перед телевизором». Знаменитый герой советского мультфильма сидит в огромном розовом кресле, окруженный кассетами «Наутилуса Помпилиуса», «Смысловых галлюцинаций», «Чайфа» и «Урфина Джюса» и в наушниках наслаждается творчеством рок-групп.