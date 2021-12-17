В Нижнем Тагиле во время новогодних праздников запретят продавать алкоголь

Также организаторов массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники обязали соблюдать правила их проведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле во время новогодних праздников запретят продажу алкогольных напитков в отдельных районах города. Планируется, что с 25 по 30 декабря во время открытия елки и проведения праздничных мероприятий в период с 15.00 до 19.00 не разрешат продажу в районе ДК Окунева, сюда относятся шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей.

- Также запрет в этом квадрате будет действовать со 2 по 7 января 2022 года с 15.30 до 19.00. Кроме того, 26 декабря с 16.00 до 20.00 продажу алкоголя запретят в центре города в районе Театральной площади, говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Также организаторов массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники обязали соблюдать правила их проведения, в том числе и антиковидные меры.