На Урале за сутки выявили еще 629 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 629 случаев заражения коронавирусом. При этом 117 из них приходятся на жителей Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Ревде, Невьянске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Кушве, Ирбите, Верхней Пышме, Карпинске и других населенных пунктах Свердловской области.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 190 617 уральцев. Из них 164 669 свердловчанам удалось вылечиться. За минувшие сутки из больниц выписали 434 человека.
При этом состояние 522 пациентов в Свердловской области оценивается как тяжелое. 351 уралец находится в реанимации, а 278 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние еще 3 108 свердловчан оценивается как средней тяжести.
Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 8 989 пациентов.
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