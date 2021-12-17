Автомобилисты Екатеринбурга встали в 10-балльные пробки

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Екатеринбург в конце рабочей недели и в канун новогодних праздников встал в десятибалльные пробки. Автомобилисты города образовали гигантские заторы как в самом центре, так и в отдаленных районах уральской столицы.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», который оценил уровень заторов как максимальный, наиболее сложная обстановка наблюдается на Куйбышева, Малышева, Ленина, 8 марта, Московской, Восточной и других, при этой аварий в это время было зафиксировано не так много, да и погодные условия не являются экстремальными.

Напомним, ранее в Екатеринбурге двое пьяных парней на каршеринговом авто попали в аварию, удирая от автоинспекторов. Все случилось в ночь на 16 декабря, во время очередного дежурства полицейские попытались проверить Volkswagen Polo, однако водитель иномарки резко нажал на педаль газа и решил скрыться.