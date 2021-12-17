В Екатеринбурге задержали полицейского за посредничество в передачи взятки

Полицейский задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга задержан 30-летний полицейский, который подозревается в передаче взятки. Проводится проверка.

По словам источника «КП-Екатеринбург», старший оперуполномоченный отдела полиции, расположенного на Челюскинцев, 96, летом этого года грубо нарушил закон.

Полицейский знал о том, что по факту причинения телесных повреждений 36-летнему жителю Екатеринбурга в возбуждении уголовное дело против его обидчиков – двух 23-летних горожан пришел отказ.

По версии следствия, несмотря на это, оперативный сотрудник взял объяснения с одного из обидчиков 36-летнего мужчины, отобрал у него смартфон, а потом склонил обоих обидчиков передать деньги ему и пострадавшему за не привлечение к уголовной ответственности.

Сейчас по этому эпизоду проводится служебная проверка. Расследование уголовного дела продолжается.