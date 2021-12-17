Уральские студенты получили экспертные знания по технологическому предпринимательству

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О тонкостях технологического предпринимательства студентам рассказал Дмитрий Куликов, модератор, эксперт и акселератор Winno. Лекция «Практические навыки по адаптации стартапов к новым условиям рынка» прошла в интерактивном формате.

«Вокруг понятия “Технологическое предпринимательство” много стереотипов и иллюзий. Сегодня я привожу живые примеры успешного предпринимательства в раннем возрасте. Но куда важнее увидеть ценность и необходимость ошибок. Чем раньше человек начинает пробовать и ошибаться, тем больше шансов у него на успех. Я считаю, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по качеству человеческого капитала, яркий пример — якутская компания InDriver, которая вышла на международный рынок, став компанией “единорогом” и довольно быстро составила конкуренцию приложениям Uber и Яндекс», — поделился наблюдениями Дмитрий.

Мероприятие прошло в рамках Федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», который реализует Минобрнауки России. Программа проекта направлена на развитие технологического предпринимательства в российских университетах. Тематические выступления экспертов пройдут в 19 регионах России на площадках вузов-партнеров проекта.