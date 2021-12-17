В Нижнем Тагиле гелиевые воздушные шары спасли семью от смерти в пожаре

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле загорелся девятиэтажный жилой дом на улице Юности, 45. В пожаре пострадал шестилетний мальчик. Его и родителей от гибели в огне спасли воздушные гелиевые шары, которые лопнули, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

- Возгорание возникло в квартире на третьем этаже. В результате пожара повреждено домашнее имущество на площади восемь квадратных метров, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранним утром 17 декабря. Ребенок отравился продуктами горения. Медики оценивают состояние мальчика как средней тяжести. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя. Прибор оставили включенным на всю ночь, чтобы к утру высушить постиранную одежду.

От смерти в огне семью спасли воздушные шары с гелием, которые несколько дней назад подарили мальчику на день рождения. От высокой температуры шары лопнули. Громкий звук разбудил родителей.

Взрослые заметили пожар и сильный дым. Выйти из квартиры через входную дверь они не могли, так как возгорание произошло в комнате рядом с выходом. Пожарные спасли семью через окно по автолестнице.

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