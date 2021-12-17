На Урале цена за литр молока достигла 60 рублей

На втором месте по самому дорогому молоку в Свердловской области находится Нижний Тагил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове цена за литр пастеризованного молока с 2,5-3,2% жирности в ноябре достигла 60,88 рубля. Об этом говорится на сайте Свердловскстата.

На втором месте по самому дорогому молоку в Свердловской области находится Нижний Тагил. Там средняя цена за литр продукта в ноябре составляет 59,55 рубля. Далее идет Екатеринбург, где молоко можно приобрести за 56,30 рубля. В Каменске-Уральском оно стоит в среднем 55,69 рубля.

В среднем в Свердловской области в ноябре литр молока жирностью 2,5-3,2% можно приобрести за 56,84 рубля. Для сравнения, в январе 2021 года продукт в среднем стоил на Урале 51,63 рубля.

Ранее, на неделе с 15 по 22 ноября, подорожали шлифованный рис и вермишель. При этом вермишель выросла в цене на 2,39%. Теперь она стоит 119,86 рубля за килограмм. Также подорожал рис. Его стоимость увеличилась на 2,33%, до 113,01 рубля за килограмм. Кроме того, выросли цены белокочанную капусту на 2,33%,до 36,85 рубля за килограмм.