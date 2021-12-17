Маска сварщика, кошелек с монетами, учебник математики и елочные игрушки вернулись к хозяевам благодаря специальному сервису на сайте РЖД

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В ноябре сотрудники Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») помогли пассажирам найти почти 250 предметов, забытых в поездах дальнего следования (на треть больше, чем в октябре). Среди них – маска сварщика, кошелек с монетами, учебник математики и елочные игрушки. Всего с начала 2021 года (январь-ноябрь) в уральских поездах было обнаружено почти 3 тыс. пропаж.

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис поиска забытых вещей начал работать с 1 марта 2019 года. Всего с момента запуска услуги в уральских поездах было найдено почти 6 тыс. утерянных предметов. Согласно статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, документы.