На ремонт хирургического отделения Рефтинской больницы потратят почти 20 млн рублей

В помещении бывшего хирургического отделения будет открыт дневной стационар Фото: Минздрав Свердловской области

В хирургическом отделении Рефтинской больницы начали ремонт. Уже проведен демонтаж и установлены стеклопакеты. Сейчас рабочим предстоит заменить инженерные системы, стеновые панели, напольное покрытие, двери и кровлю. На все это потратят около 20 миллионов рублей.

- В помещении бывшего хирургического отделения будет открыт дневной стационар на 25 коек, из них 10 коек хирургического и 15 терапевтического профиля. Рефтинцы смогут получаться медицинскую помощь в обновленном помещении дневного стационара, оснащенном современным оборудованием, - рассказала главный врач Рефтинской больницы Анжелика Шлыкова.

Ремонт в помещении стал возможен благодаря субсидиям, выделенным Минздравом Свердловской области. Продлятся работы полгода.

Сейчас хирургическую помощь жителям Рефтинского оказывают в круглосуточном стационаре Межмуниципального медицинского центра Асбеста.