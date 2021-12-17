Фото: сайт Избиркома Свердловской области

В пятницу, 17 декабря, состоялось первое заседание Избирательной комиссии Свердловской области в новом составе. На первом заседании присутствовали все 14 членов нового состава комиссии. Об этом рассказали в telegram-канале избиркома Свердловской области.

На заседании по итогам голосования председателем избиркома Свердловской области стала Елена Клименко, ее заместителем - Ирина Бастрикова, секретарем - Игорь Буртов.

- В соответствии с регламентом облизбиркома, открыл заседание и вел его до момента избрания председателя старейший по возрасту член комиссии с правом решающего голоса - Владимир Попов, - сообщается в telegram-канале.

Напомним, новый состав комиссии начал работу 16 декабря. Он будет действовать до 2026 года.

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