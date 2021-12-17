В Нижнем Тагиле женщина упала на крыльце ТЦ и получила травму

Женщину доставили в травматологическое отделение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле женщина упала на крыльце ТЦ, расположенного по Черноисточинскому шоссе, и получила травму. Инцидент произошел в среду,15 декабря. Женщину доставили в травматологическое отделение ГАУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница».
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после инцидента.
- По предварительным данным, причиной падения послужил гололед, ненадлежащее содержание крыльца торгового центра в зимний период, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей руководством торгового центра. После, при наличии оснований, ведомством будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.