Жители Екатеринбурга поддержали матриархат

Кроме Екатеринбурга за ведущую женскую роль в семье проголосовали в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал городом, который поддержал матриархат. При этом 68% от опрошенных по всей России проголосовали за патриархат. Об этом говорится в исследовании «СберСтрахования жизни».

- Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат, - говорится в сообщении.

Также такой уклад поддержали 14% жителей Санкт-Петербурга . За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17%). В целом по России мать стоит в главе семьи в 23% случаев.

Помимо этого, в исследовании говорится, что россияне считают идеальным возрастом для вступления в брак – 24 года. Кроме того, они уверены, что детей в семье должно быть двое.

При этом 86,2% опрошенных россиян считают, что женщина должна заниматься семьей и детьми. 7,5% видят задачей матери совмещение материнства и карьеры. Только 6,3% считают, что после свадьбы женщине нужно сосредоточиться на профессиональной самореализации.