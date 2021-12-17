В Свердловской области выдали 100-тысячную Единую социальную карту

Фото предоставлено СКБ-банком

Молодая мама из Екатеринбурга стала держателем юбилейной Единой социальной карты. 100-тысячную «Уралочку» с банковским приложением вручили 16 декабря сотрудники СКБ-банка и представители оператора проекта ООО «Сапфир-Эксперт».

Юбилейную карту получила Ячменева Евгения из Свердловской области.«Я сейчас в декрете,– говорит Евгения. – Оформила карту для получения пособий, так как слышала, что это удобно. Оказалось, что мне выдали 100-тысячную карту. Такое совпадение и получение подарков от банка и партнеров – приятный сюрприз».

В августе 2020 года СКБ-банк первым в регионе стал выпускать Единую социальную карту (ЕСК), и с момента старта проекта ее получили уже 100 тысяч человек. По статистике, средний оборот за месяц в торгово-сервисных предприятиях на одну активную карту составляет 4800 рублей. При этом более 80% держателей карт – женщины, 60% которых – в возрасте от 25 до 44 лет.ЕСК с банковским приложением заменяет электронный проездной билет с тарифом «Электронный кошелек». Оплатить проезд с помощью ЕСК сегодня можно в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске, Среднеуральске, Сысерти и Шале.

«Для СКБ-банка проект Единой социальной карты «Уралочка» важен и как региональная социально-значимая инициатива, и как возможность привлекать дополнительных клиентов. Сегодня, по нашим данным, клиенты используют Единую социальную карту не только для получения социальных выплат. Они также хранят на ней денежные средства, используя как любую другую банковскую карту из своего кошелька» –прокомментировал директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

Так, с помощью карты жители Свердловской области оплачивают покупки, проезд и коммунальные услуги в интернет-банке и мобильном приложении. Популярностью у держателей карт пользуются специальные условия и акции, которые предлагают торговые сети-партнеры проекта. В Свердловской области – это торговые сети «Пятерочка», «Кировский», «Галамарт», сеть фитнес клубов «BrightFit», салоны красоты, музеи, театры, развлекательные и учебные заведения, медицинские центры и другие предприятия сферы услуг.

«СКБ-банк – стратегический и надежный партнер, самый первый банк, который первый на себе испытал и прошел успешно трудности подключения и внедрения технических процессов. Мы очень рады, что пересекли рубеж в 100 тысяч банковских ЕСК от СКБ-банка. Надеемся удвоить и утроить эти цифры со временем. Уверен, что интерес к проекту во многом зависит и от программ лояльности как банков, так и партнеров –предприятий разных сфер, их уже более 60 компаний в Екатеринбурге, Пышме и других городах.Мы планируем расширять функционал карты и дальше, чтобы жителям было удобно пользоваться современными цифровыми сервисами»,–отметил заместитель генерального директора ООО «Сапфир-Эксперт», оператора Единой социальной карты «Уралочка» Сергей Гайда.

Единую социальную карту «Уралочка» могут получить во всех отделениях СКБ-банка Свердловской областижители в возрасте от 14 лет (несовершеннолетние граждане 14-18 лет оформляют ЕСК с письменного согласия родителей).Для получения карты с бесплатным обслуживанием необходимо предъявить паспорт и СНИЛС. Выдача карты займет примерно 15 минут.Также Единую социальную карту от СКБ-банка можно получить в офисах Многофункциональных центров Свердловской области.

СПРАВКА:

Каждому новому клиенту СКБ-Банка, который до конца декабря оформит в одном из офисов карту «Уралочка» и совершит по ней покупок в этот период на сумму от 5000 р., банк зачислит 500 рублей на счет. При этом оформление и обслуживание карты остается для держателей бесплатным.

Держатель банковской ЕСК автоматически становится участником программы лояльности «Мир» и получает возможность пользоваться дополнительными преимуществами, среди которых – кешбэк до 20% от партнеров платежной системы. С помощью ЕСК екатеринбуржцам стало проще получать пособия, пенсии и другие выплаты – все они приходят на «Уралочку». Необходимо выполнить зарегистрировать карту на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

Подробнее о карте и ее возможностях на сайте СКБ-банка и в офисах, а также на официальном сайте проекта Единой социальной карты.