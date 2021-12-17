Три нижнетагильца силой сняли с двух мужчин куртки с деньгами и телефонами

Один их нападавших оставил на месте нападения свою куртку Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле трое мужчин напали на двух выпивших прохожих и силой отобрали у них куртки, в которых находились телефоны и деньги. Все произошло ночью дворе дома на улице Ермака, 48. Пострадавшие обратились в полицию.

- Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 46 тысяч рублей. Следственно-оперативной группой отдела полиции №16, выезжавшей на место происшествия, установлено, что пострадавшие мужчины подъехали к дому на такси. Один их нападавших оставил на месте происшествия свою куртку 48-го размера черного цвета с белыми полосами вдоль молнии, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Известно, что после нападения на прохожих они направилась в питейное заведение по улице Красноармейской. На вид молодым людям около 18-20 лет.

Полицейские завели на них уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия) и просят горожан оказать содействие в раскрытии преступления. Если вам знакомы молодые люди, напавшие на прохожих, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или 02.

Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.