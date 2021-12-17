В уральском детском саду ребят кормили поддельным сливочным маслом

Инспекторы провели расследование и вышли на производителей, которые занимались перефасовкой готового продукта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду «Рябинушка» в Новой Ляле воспитанников кормили поддельным сливочным маслом. Управление Россельхознадзора по Свердловской области провело расследование и выявило канал сбыта продукции.

Фальсифицированный продукт «Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское 72,5 %» поступил в детсад и другие социальные учреждения региона 14 декабря 2021 года. «Его поставило ООО «Исток», которое находится в Серове

- В ООО «Исток» продукт поступил из ООО Корпорация «Битум», производство которого находится в Екатеринбурге. Там в качестве сырья было взято уже готовое масло, расфасованное в другие упаковки и с измененными на этикетке названиями, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Инспекторы провели расследование и вышли на производителей, которые занимались перефасовкой готового продукта. Ими оказались ООО «РУ. МИЛК» в Челябинской области, ООО «Чистые продукты» и ООО «Белая ферма» в Свердловской области.

Также по цепочке обнаружили еще одного производителя ООО «Старт Лтд» в Самарской области. Предприятие произвело за день 19,6 тонны сливочного масла «Крестьянское» 72,5% жирности и 19,65 тонны обезжиренной сыворотки молочной подсырной. При этом из этой сыворотки нельзя сделать масло с жирностью 72,5%. Скорее всего, при производстве продукта были использованы растительные жиры низкого качества.

В результате проверки инспекторы выяснили, что в ФГИС «Меркурий» были внесены заведомо ложные сведения о производстве продукции. Информацию передали в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД, УФНС, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

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