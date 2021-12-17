На мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле начали укладывать асфальт

Открыть проезд по мосту планируют до конца декабря Фото: TagilCity.ru

На мосту на Циолковского в пятницу, 17 декабря, в Нижнем Тагиле начали укладывать асфальт. Рабочие готовят участок для временного проезда, пишет TagilCity.ru.

- Ведется укладка слоя временного асфальтового покрытия. Когда наступит летний период, все это снимем. Сейчас на время проезда будет сделан дорожный пирог и далее будут организованы подъезды, - рассказал изданию представитель СЗГХ Сергей Рябов.

Напомним, реконструкция моста по улице Циолковского началась весной 2021 года. Проезд по путепроводу планируют открыть до конца этого года. Подрядчику предстоит в короткие сроки осуществить перекладку сетей электроснабжения, установить фундаментные блоки по обеим сторонам моста и завершить монтаж верхнего строения путепровода.