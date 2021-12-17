Свердловчанка хотела заработать на инвестициях в «Газпром», но наткнулась на мошенников

Женщина даже якобы заключила договор с компанией по видеосвязи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске 51-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях в «Газпром». Однако она наткнулась в интернете на мошенников и подарила им почти 500 тысяч рублей, сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- В социальной сети на сайте «Газпром Инвестхолдинг» нашла объявление о подработке, оставила свой номер телефона, через некоторое время с потерпевшей связалась неизвестная женщина, - говорится в сообщении.

Собеседница представилась менеджером и предложила 51-летней женщине заняться инвестициями. Однако, чтобы получить доход, нужны были вложения. Затем местной жительнице Серова позвонил менеджер по инвестициям, который представился Петровым. Он заключил с женщиной по видеосвязи договор и отправил ей индивидуальный план вложений и прибыли.

Женщина перевела на номер якобы торгового счета 15 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Затем она отправила еще 280 тысяч рублей на указанный номер карты и продолжила заниматься инвестициями под руководством мошенника.

Позже лжеброкеры убедили женщину сделать еще два платежа на 140 и 44,4 тысячи рублей. В декабре 2021 года жительнице Серова обещали перечислить 700 тысяч рублей. Однако этого не произошло. Свердловчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка