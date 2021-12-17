В Верхней Пышме пропал очень высокий мужчина со шрамом на лице

Мужчину ищут волонтеры и полицейские Фото: поисковый отряд Прорыв

В Верхней Пышме, в поселке Балтым, пропал 36-летний Сайко Ярослав Михайлович. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 декабря. Сейчас его разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские.

У пропавшего шрам через все лицо, который начинается от брови и проходит через нос на щеку к подбородку и тату на правом плече «узор». Ярослав нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 205- 210 сантиметр.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: зелено-карие.

Цвет волос: темно-русые.

На момент пропажи был одет: рабочая одежда зелёного цвета, берцы черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Ярослав, сообщите руководителю отряда Николаю: 89120379790 или в МО МВД России «Верхнепышминский»: 8 (34368) 5-43-44.