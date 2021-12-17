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Общество17 декабря 2021 7:17

Свердловчанка взыскала с завода 250 тысяч рублей за астму, которая появилась у нее из-за работы

Работодатель не обеспечил женщине надлежащие условия труда
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Причиной астмы стало длительное воздействие на организм вредных производственных веществ

Причиной астмы стало длительное воздействие на организм вредных производственных веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Серова Юлия К. взыскала с Надеждинского металлургического завода 250 тысяч рублей за аллергическую бронхиальную астму средней тяжести, которая развилась у нее на работе. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Актом о случае профессионального заболевания от февраля 2015 года было установлено, что профессиональное заболевание у Юлии К. возникло в результате несовершенства технологии. Причиной послужило длительное воздействие на организм вредных производственных веществ, таких как никель и его соединения, дихром триоксид, формальдегид, - говорится в сообщении.

Юлия работала на заводе с 2004 года на разных должностях в калибровочном цехе. В 2014 ее уволили из-за сокращения штата. С 2019 года женщине дали степень утраты трудоспособности 10%.

Из-за того, что работодатель не обеспечил нужные условия труда, женщина получила хроническое заболевание и потеряла трудоспособность. Кроме того, у неепоявилась одышка, быстрая утомляемость и постоянный кашель. Она не может заниматься физическим трудом, вести активную жизнь и ее материальное положение ухудшилось.

Юлия обратилась в суд, чтобы взыскать с завода 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично. С работодателя взыскали половину запрошенной суммы. Ответчик попробовал оспорить решение. Но Свердловский облсуд оставил его без изменения.

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