В Свердловской области пройдут тотальные проверки транспорта

Профилактический рейд ГИБДД стартует в эти выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в преддверии новогодних праздников пройдут тотальные проверки транспорта. Профилактический рейд ГИБДД стартует в эти выходные и пройдет до 21 декабря.

- Сотрудники ГИБДД проведут рейды и сплошные проверки транспорта по выявлению нетрезвых водителей, также водителей, лишенных и не имеющих права управления, - отметили в УГИБДД по Свердловской области. - В первую очередь, работа автоинспекторов направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение и профилактику ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что за нетрезвое вождение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения грозит уже уголовная ответственность.

Для водителя, лишенного права управления и задержанного за рулем, предусмотрен аналогичный штраф - 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, или обязательные работы. Если водитель сел за руль, но при этом никогда не получал водительского удостоверения, для него предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.