Уралец пытался незаконно вывезти полудрагоценные камни в США

Специалисты выяснили, что в отправлении было пять диоптазов на кальцитовой породе, шесть уваровитов на хромитите и двенадцать азуритов в кристаллах. Фото: Уральское таможенное управление

Уралец пытался незаконно отправить в США 23 полудрагоценных камня. При этом он хотел переслать их под видом керамических фигурок для декора аквариума и оценил стоимость содержимого посылки в 35 долларов. Его остановили при прохождении таможни в аэропорту Кольцово, сообщает Уральское таможенное управление.

- При прохождении таможенного контроля шестисотграммовый сверток вызвал много вопросов, и кольцовские таможенники назначили экспертизу для определения стоимости и ценности содержимого, - говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что в отправлении было пять диоптазов на кальцитовой породе, шесть уваровитов на хромитите и двенадцать азуритов в кристаллах. При этом на образцах не было следов обработки. Камни оказались минералами и горными породам. Их средняя рыночная стоимость превышает 32 тысячи рублей.

По закону камни относятся к полудрагоценным и запрещены к пересылке через таможенную границу в необработанном виде. На уральца, который пытался отправить камни в США, завели два дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф и конфискация камней.

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