В Екатеринбурге Гортранс отстранил больше 50 сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Сотрудники Гортранса должны были сделать прививку от коронавируса до 15 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Гортранс отстранил от работы больше 50 человек - водителей, кондукторов и других сотрудников, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. Информацию об этом подтвердили в администрации города и Гортрансе.

- Сейчас на предприятии 84,7 % вакцинированных сотрудников и 96% с медотводами и переболевших, - рассказали на предприятии.

Сотрудники должны были сделать прививку от коронавируса до 15 декабря и были предупреждены о последствиях при отказе от вакцинации .

Напомним, ранее в Свердловской области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса от работы отстранили 987 учителей. Еще 190 перевели по этой причине на удаленную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Орлов назвал причину долгов в Гортрансе Екатеринбурга. Мэр лично контролирует решение вопроса (подробнее)