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Общество17 декабря 2021 6:35

В Екатеринбурге Гортранс отстранил больше 50 сотрудников, отказавшихся от вакцинации

84,7% работников сделали прививку от коронавируса
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Сотрудники Гортранса должны были сделать прививку от коронавируса до 15 декабря

Сотрудники Гортранса должны были сделать прививку от коронавируса до 15 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Гортранс отстранил от работы больше 50 человек - водителей, кондукторов и других сотрудников, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. Информацию об этом подтвердили в администрации города и Гортрансе.

- Сейчас на предприятии 84,7 % вакцинированных сотрудников и 96% с медотводами и переболевших, - рассказали на предприятии.

Сотрудники должны были сделать прививку от коронавируса до 15 декабря и были предупреждены о последствиях при отказе от вакцинации .

Напомним, ранее в Свердловской области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса от работы отстранили 987 учителей. Еще 190 перевели по этой причине на удаленную работу.

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