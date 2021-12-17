Прокуратура нашла грубые нарушения в детской больнице Алапаевска, где жаловались на тараканов

Больница увеличила количество дезинсекционных и дератизационных мероприятий в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла грубые санитарно-эпидемиологические нарушения в детском отделении алапаевской городской больницы, где жаловались на тараканов. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес главного врача больницы внесла представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - говорится в сообщении.

Также сделали выговор помощнику врача-эпидемиолога. Кроме того, на больницу и должностных лиц завели дело по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к общественным помещениям, зданиям). Поликлинику оштрафовали на 10 тысяч рублей, а должностных лиц на 500 рублей.

Помимо этого, после вмешательства прокуратуры в детском отделении больницы провели внеплановую дезинсекцию помещений. Также больница увеличила количество дезинсекционных и дератизационных мероприятий в 2022 году.