Рекорд суточной погрузки поставила Свердловская магистраль 16 декабря

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Это наивысший суточный показатель с 1991 года. Если бы такой объем грузов был погружен в автофуры, то караван занял бы всю трассу от Екатеринбурга до Перми.

Основной вклад в результат внесла повышенная погрузка нефтепродуктов – за сутки их было погружено 121 тыс. тонн, строительных грузов - 85 тыс. тонн, промышленного сырья - 80 тыс. тонн, удобрений - 60 тыс. тонн, а также железная руда и грузы в контейнерах. Для сравнения: по итогам 2020 года среднесуточная погрузка на СвЖД зафиксирована на уровне 389,6 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре 2021 года погрузка на СвЖД составила 12,6 млн тонн, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за январь-ноябрь 2021 года составила 136,1 млн тонн (+4,1% к уровню аналогичного периода 2020 года).