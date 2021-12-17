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Общество17 декабря 2021 5:32

В Екатеринбурге приставы взыскали миллион с врача, осужденного за взятку

Мужчина выплатил деньги, когда его жену потребовали предоставить для ареста его автомобили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Медику помимо срока за взятку назначили штраф

Медику помимо срока за взятку назначили штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врач-невролог был осужден за взятку. Деньги он брал за свидетельства о болезни, по которой пациенты получали единовременную выплату. Суд помимо лишения свободы назначил медику уголовный штраф в размере 1 миллиона рублей.

- В Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа как дополнительного вида наказания с жителя Екатеринбурга, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы запросили информацию о мужчине и узнали, что он отбывает наказание в исправительной колонии города Тавды Свердловской области. Тогда судебным приставом было направлено ходатайство о трудоустройстве должника и обращении взыскания на заработную плату.

Кроме того, приставы узнали, что у медика есть в собственности автомобили - Audi Q7 и Hyundai Solaris. Они потребовали предоставить машины для ареста у жены осужденного. Узнав об этом, врач-нерволог добровольно выплатил штраф. Деньги перечислены в доход государства.