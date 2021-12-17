В Екатеринбурге закрылась сеть магазинов Natura Siberica

Магазин располагался в торговом центре «Мега» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся последний магазин косметической компании Natura Siberica. Он располагался в торговом центре «Мега». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в самом ТЦ.

- На месте, где располагалась Natura Siberica, открылся магазин Sokolov, - рассказали там.

Ранее закрылся филиал магазина в ТЦ «Гринвич». Сейчас там работает только Organic Shop, в котором продается продукция марки Organic Kitchen. Торговые марки Natura Siberica и Organic Kitchen принадлежат одной компании.

Natura Siberica производит натуральную продукцию, используя сибирские растения. Кроме того, компания ведет активную социальную политику и старается помочь малочисленным народам Севера России.

Ранее на ВИЗе закрылся магазин «Елисей». Точка прекратила работать из-за низкой рентабельности. До этого филиалы магазина закрылись на улицах Волгоградской, Бажова и Бебеля.

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