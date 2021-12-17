На Химмаше возле магазина обнаружили труп

Проверку после обнаружения трупа на Химмаше проводит следственный отдел Чкаловского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле магазина автозапчастей на окраине Екатеринбурга днем, 16 декабря, обнаружили труп. Об этом рассказал подписчик группы «Подслушано Химмаш».

- На Грибоедова-Инженерная возле автомагазина полиция оцепила и вроде труп на крыльце магазина лежит, - написал подписчик группы.

В СК по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что следственный отдел Чкаловского района проводит проверку. По предварительным данным, смерть человека не носит криминального характера.

Напомним, в среду, 15 декабря, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп мужчины, который лежал на улице недалеко от жилых домов. По данным следователей, его смерть не носила криминального характера, возможно, причиной стало некое заболевание. Проводится проверка.