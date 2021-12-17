Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 17 декабря: лучшее средство от гололеда, пожар в новостройке и правда о вакцинации школьников

Последние новости Екатеринбурга: утро 17 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 17 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

На Средний Урал надвигаются продолжительные снегопады, которые помогут справиться с гололедом в населенных пунктах региона. Долгожданные осадки в виде снега придут в Свердловскую область на следующей неделе вместе с морозами.

Циклон, который принесет на Урал снегопады, идет на регион со стороны Скандинавии. Самые сильные снегопады придутся на 21 и 22 декабря. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

16 декабря около 23 часов тревожный звонок поступил от жителей новостройки в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Здесь загорелась одна из квартир, которую поджег 27-летний наркоман по фамилии Коняев.

Из-за ЧП из 33-этажного дома самостоятельно эвакуировались 230 человек, еще 120 на улицу вывели спасатели. Об этом «КП-Екатеринбург» проинформировал глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В 21:11 пожар на площади в 10 «квадратов» был потушен.

Зам главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева раскрыли информацию о том, как школьников будут прививать от коронавируса. Вакцинация будет добровольной, сейчас идет подготовка нормативных документов.

Точные сроки поставки препарата «Спутник М» в Екатеринбург и Свердловскую область пока не названы. По словам Сибирцевой, в школах могут появиться прививочные кабинеты.