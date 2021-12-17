В Екатеринбурге задержали рецидивиста, укравшего в магазине коньяк

Мужчину, подозреваемого в краже, задержали на днях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга в конце ноября ограбил продуктовый магазин на улице Латвийской. Он дождался, пока продавец в торговом зале отойдет и стащил несколько бутылок коньяка на 4 200 рублей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников магазина и провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В среду, 15 декабря, оперативники уголовного розыска отдела полиции № 6 задержали подозреваемого в краже и доставили в дежурную часть. Мужчина 1966 года рождения оказался не работающим и ранее судимым за кражу и грабеж. Он признался в краже коньяка и заявил, что заранее не планировал преступление и внезапно решил похитить алкоголь.

Сейчас на екатеринбуржца завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Он находится до суда под подпиской о невыезде.