На Свердловскую область надвигаются снегопады

В Свердловской области на следующей неделе сильно похолодает и выпадет снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском гидрометцентре свердловчан предупредили о надвигающихся на регион снегопадах. Осадки придут на следующей неделе вместе с похолоданием.

- Погоду ближайших 5-7 дней будет обеспечивать обширный циклон, уже наступающий на Европейскую территорию России со стороны Скандинавии. Атмосферные фронты регулярно будут достигать Уральских гор, периодически переваливать горы, принося пока относительно небольшие, зато частые порции снега, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - В начале следующей недели 21-22 декабря снегопады могут быть достаточно интенсивными.

По ее словам, высота снежного покрова ориентировочно к середине следующей недели повысится на 10 сантиметров. Что касается температуры воздуха, то 21-23 декабря она понизится до -19,-24 градусов, на севере -28,-33 градусов в ночное время, -16,-21, на севере до -27 градусов днем.