Крупный пожар произошел в уральском поселке

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 17 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Режик Белоярского городского округа спасатели МЧС и местна пожарная дружина ночью, 17 декабря, потушили крупный пожар. Огонь вспыхнул в 02:42 на участке с частным домом на улице Центральная.

- На площади 198 квадратных метров сгорели надворные постройки, кровля и домашнее имущество, повреждены стены частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

За 12 минут пожарным удалось локализовать огонь. Еще через семь минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:29. О пострадавших не сообщается.

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