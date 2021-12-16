Депутат гордумы подарил новое оборудование екатеринбуржской больнице

Благотворитель купил медицинскую технику на 200 тысяч рублей. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Депутат гордумы подарил новое оборудование Центральной городской больницы № 7. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области благотворитель приобрел за 200 тысяч рублей кислородный концентратор и шприцевой насос.

Оборудование будет предназначаться для лечения пациентов с хронической сердечной и дыхательной недостаточностью.

- Кислородотерапия – это один из важнейших этапов лечения и реабилитации, особенно это касается группы пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию. Шприцевой насос используются для тех, кому необходимо круглосуточное медленное, дозированное введение лекарственных препаратов, - рассказал Павел Андреев заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ СО ЦГБ №7.

Новая техника поможет в программе по борьбе с сердечно сосудистыми заболеваниями, реализуемая в рамках национального проекта «Здравоохранение».