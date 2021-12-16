Свердловские врачи спасли беременную женщину с редкой патологией

Было принято решение сделать операцию по восстановлению яичника. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Врачи Сысертской больницы спасли беременную женщину с редкой патологией. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области пациентка поступила с сильной болью в животе.

Исключив угрозу выкидыша и аппендицита, медики диагностировали свердловчанке редкую патологию – перекрут яичников, который усложнял беременность. Было принято решение сделать операцию по восстановлению яичника и кровотока в нем.

- Если бы женщина помедлила с обращением в больницу еще пару часов, последствия были бы плачевными. Начался бы некроз тканей, мы не смогли бы сохранить функционирующий яичник, а значит, беременность пришлось бы прервать, - рассказал заведующий оперблоком Сысертской больницы Сергей Цепилов.

Благодаря оперативному вмешательству, женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас ее здоровью и беременности ничего не угрожает.