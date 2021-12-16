В Свердловской области ищут молодую девушку из Перми

Девушка пропала 28 ноября 2021 года. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Свердловской области ищут 21-летнюю Стерлягову Анну Александровну из Перми. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» девушка пропала 28 ноября 2021 года.
В день исчезновения она была одета в серый шарф, черные ботинки, серую вязанную шапку и темно-серый пуховик.
В день исчезновения она была одета в серый шарф. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Приметы:
Рост: 176 сантиметров
Телосложение: худощавое
Волосы: темно-русые
Глаза: карие
Девушка может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Стерляговой Анны Александровны, просим позвонить инфоргам Наталье 89641934906 и Наталье 88122411427.
Напомним, в Свердловской области ищут 38-летнего Парохонько Ивана Михайловича из деревни Медведево Челябинской области. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 5 декабря 2021 года.