В Свердловской области ищут молодую девушку из Перми

Девушка пропала 28 ноября 2021 года. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области ищут 21-летнюю Стерлягову Анну Александровну из Перми. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» девушка пропала 28 ноября 2021 года.

В день исчезновения она была одета в серый шарф, черные ботинки, серую вязанную шапку и темно-серый пуховик.

В день исчезновения она была одета в серый шарф. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Приметы:

Рост: 176 сантиметров

Телосложение: худощавое

Волосы: темно-русые

Глаза: карие

Девушка может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Стерляговой Анны Александровны, просим позвонить инфоргам Наталье 89641934906 и Наталье 88122411427.

Напомним, в Свердловской области ищут 38-летнего Парохонько Ивана Михайловича из деревни Медведево Челябинской области. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 5 декабря 2021 года.