В Нижнем Тагиле мужчина отсудил у завода больше 300 тысяч за незаконное увольнение

Кроме того, мужчину восстановили на прежней должности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила, который трудится на «Уралвагонзаводе» грузчиком, отсудил у предприятия больше 300 тысяч рублей за незаконное увольнение и вынужденные прогулы. Инцидент произошел весной прошлого года. С 30 марта по 30 апреля мужчина не приходил на работу, так как на заводе были объявлены нерабочие дни из-за пандемии.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, 26 мая он узнал, что приказа о возобновлении работы цеха нет, поэтому он решил остаться дома, после чего его уволили за прогулы. Уже в июне мужчина все-таки написал заявление по уходе по семейным обстоятельствам и обратился в суд.

- Иск тагильчанина не только поддержали, но и потребовали от корпорации выплатить бывшему сотруднику 330 тысяч рублей за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, - отметили в пресс-службе кассационного суда.

Кроме того, мужчину восстановили на прежней должности.