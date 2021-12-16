На Эльмаше во время пожара в двухэтажке погиб мужчина

Во время тушения спасатели нашли мертвого мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Лобкова,12 во время пожара в двухэтажном доме погиб мужчина. Как сообщает «КП-Екатеринбург» региональное ГУ МЧС сообщение о возгорании поступило 16 декабря в 18:41.

Приехав на место, пожарные установили, что из квартиры на втором этаже идет густой дым.

- По задымленному лестничному маршу из здания были эвакуированы 30 человек, из них двое детей, - рассказали в МЧС.

В 18:59 пожар был локализирован, а в 19:19 полностью ликвидирован. Во время тушения спасатели нашли мертвого мужчину. Всего было задействованы четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Ранее утром в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Краснокаменская сожгли ВАЗ-2110. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о пожаре поступило 16 декабря в 4:04.