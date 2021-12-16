В Екатеринбурге появился стрит-арт уральского художника с попугаем Кешей

Герой мультфильма слушает в наушниках русских рок-музыкантов. Фото: Слава Птрк

В Екатеринбурге на переулке Володарского,7, рядом с бывшим свердловским рок-клубом появился стрит-арт Славы Птрк с попугаем Кашей. Уральский художник назвал свою работу «Детство перед телевизором».

- Юный меломан Кеша знакомится с классикой уральской рок-волны, - написал Слава Птрк в своем Instagram.

Знаменитый герой советского мультфильма сидит в огромном розовом кресле, окруженный кассетами «Наутилуса Помпилиуса», «Смысловых галлюцинаций», «Чайфа» и «Урфина Джюса» и в наушниках наслаждается творчеством рок-групп.

Напомним, что в Екатеринбурге прошел четвертый нелегальный фестиваль «Карт Бланш». Фестиваль известен своими провокационными работами на наболевшие темы. Художники приезжают в Екатеринбург со всей страны и в своей манере высказываются о том, что беспокоит их и большинство людей, живущих в России.