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Общество16 декабря 2021 16:08

В Екатеринбурге появился стрит-арт уральского художника с попугаем Кешей

Герой мультфильма слушает в наушниках русских рок-музыкантов
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Герой мультфильма слушает в наушниках русских рок-музыкантов. Фото: Слава Птрк

Герой мультфильма слушает в наушниках русских рок-музыкантов. Фото: Слава Птрк

В Екатеринбурге на переулке Володарского,7, рядом с бывшим свердловским рок-клубом появился стрит-арт Славы Птрк с попугаем Кашей. Уральский художник назвал свою работу «Детство перед телевизором».

- Юный меломан Кеша знакомится с классикой уральской рок-волны, - написал Слава Птрк в своем Instagram.

Знаменитый герой советского мультфильма сидит в огромном розовом кресле, окруженный кассетами «Наутилуса Помпилиуса», «Смысловых галлюцинаций», «Чайфа» и «Урфина Джюса» и в наушниках наслаждается творчеством рок-групп.

Напомним, что в Екатеринбурге прошел четвертый нелегальный фестиваль «Карт Бланш». Фестиваль известен своими провокационными работами на наболевшие темы. Художники приезжают в Екатеринбург со всей страны и в своей манере высказываются о том, что беспокоит их и большинство людей, живущих в России.