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Общество16 декабря 2021 15:54

Мишустин выделит деньги на строительство объектов универсиады в Екатеринбурга раньше срока

Средства на дворец водных видов спорта получат в 2022 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Площадь спортивного объекта составит 60 тысяч квадратных метров

Площадь спортивного объекта составит 60 тысяч квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области добился получения средств на возведение дворца видных видов спорта в 2022 году. Ранее предполагалось, что деньги на спортивный объект выделят в год проведения всемирной универсиады в 2023 году, известно, что на эти цели направят 2.9 миллиарда рублей.

- Речь не идет об увеличении стоимости строительства объекта. Постановление регулирует перераспределение лимитов между федеральным и региональными бюджетами, а также перераспределение федерального лимита с 2023 на 2022 год, - сообщили в группе «Синара».

Площадь спортивного объекта составит 60 тысяч квадратных метров, туда войдут три профессиональных и один детский бассейн, наблюдать за соревнованиями по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию смогут наблюдать больше пяти тысяч зрителей.

Напомним, студенческие игры пройдут в уральской столице летом 2023 года.