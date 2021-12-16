В Нижнем Тагиле на Красном Камне сожгли легковушку

На место оперативно приехали огнеборцы. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Утром в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Краснокаменская сожгли ВАЗ-2110. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о пожаре поступило 16 декабря в 4:04.

На место оперативно приехали огнеборцы, и через три минуты пламя уже было ликвидировано.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

В ведомстве «КП-Екатеринбург» уточнили, что исходя из характера повреждений, дознаватели МЧС предполагают, что причиной пожара мог стать поджог.

Напомним, что в Екатеринбурге, на улице Главной рано утром, 16 декабря, сгорел ВАЗ-2114. По данным МЧС, огонь охватил автомобиль на площади в четыре квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в 5 утра, пламя потушили через пять минут.