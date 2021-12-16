В Каменске-Уральском риелтор украл у своих клиентов 1.4 миллиона рублей

Как оказалось, женщина занималась подбором и продажей жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 36-летняя женщина, которая работала риелтором, украла у своих клиентов 1.4 миллиона рублей. В полицию обратился 61-летний мужчина и рассказал, что его знакомая завладела его сбережениями на сумму 450 тысяч рублей, после чего он написал заявление, и началась проверка.

- Установлено, что месяцем ранее, уже поступали заявления от граждан Каменска-Уральского и жителей района, в которых они просят привлечь к ответственности некую гражданку за неисполнение договорных обязательств. Все они обращались в одно агентство с весны по лето 2021 года, - рассказали в полиции Каменска-Уральского.

Как оказалось, женщина занималась подбором и продажей жилья, она заключала договоры об авансе на различные суммы, однако сделки так и не осуществились. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», после задержания горе-риелтор дала признательные показания.