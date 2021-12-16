В Нижней Туре осудили мужчину, севшего за руль под воздействием наркотиков

По решению суда мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре местного жителя осудили за вождение в состоянии наркотического опьянения, при этом ранее мужчина попадался на подобном нарушении. Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что 11 июня этого года молодой человек сел за руль иномарки Ford Fusion, будучи нетрезвым.

- Так, двигаясь по улице Шихановская в Нижней Туре, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России «Качканарский». При прохождении освидетельствования факт управления авто в состоянии наркотического опьянения подтвердился, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ, при этом он не сможет водить автомобиль в течение следующих двух лет. Приговор суда еще не вступил в законную силу.