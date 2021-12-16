На Урале спасают кошку, у которой оторваны лапы

Питомца с двумя оторванными лапами нашли на улице жители Рефтинского. Фото: сообщество приюта «Клякса».

Питомца с двумя оторванными лапами нашли на улице жители Рефтинского. Вчера, 15 декабря они перевезли питомца в Екатеринбург. Кошку по кличке Алина уже осмотрели местные ветеринары. Животному предстоит провести ампутацию лап. Алину ждет долгая реабилитация и восстановление.

- Врачи не могут ничего сказать по поводу того, что случилось с ней. Ее нашли жители Рефтинского и сами привезли в Екатеринбург. Мы надеемся, что состояние кошки стабилизируется. У нее две нежизнеспособные лапы. Но, возможно, что бедро удастся сохранить. Конечно же, ей понадобится протез. В дальнейшем ей его сделают. Кошечка была голодная. Она ест абсолютно все, что ей предлагают. Неагрессивная и очень любопытная, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель приюта «Клякса» Татьяна Ионина.

Кроме того, что пострадали лапы, у Алины опалена мордочка, некрозы на теле. У кошки дыра во лбу. В настоящий момент волонтеры приюта нуждаются в средствах для оплаты операции и лечения.

Вчера зоозащитники нашли в Екатеринбурге сто кошек в арендованной квартире. Хозяйка жилплощади не знала, что у нее дома живет такая кошачья орава.