Десять школ Екатеринбурга вошли в топ-300 лучших в России по качеству образования

Чтобы составить этот рейтинг, специалистам пришлось обработать данные о 220 тысячах выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять екатеринбургских школ вошли во всероссийский рейтинг из 300 лучших учебных заведений России. Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» при составлении этого списка ориентировались на информацию о приемных кампаниях 2019 и 2020 года.

- В рейтинг по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, вошли: СУНЦ УрФУ, гимназия № 9, лицей № 130, лицей № 110 имени Л.К. Гришиной, гимназия № 35, лицей № 180 «Полифорум», гимназия № 5, гимназия № 2, лицей № 12, гимназия № 13, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы составить этот рейтинг, специалистам пришлось обработать данные о 220 тысячах выпускников из 20 тысяч образовательных организаций. Кстати, екатеринбургские лицеи и гимназии ежегодно занимают лидирующие позиции в списке.