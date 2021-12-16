Инспекторы ДПС нашли наркотики у автолюбителя из Екатеринбурга

Экспертиза определила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали 41-летнего жителя Белоярского района, у которого в салоне личной иномарки нашли несколько граммов запрещенного вещества. Автоинспекторы остановили водителя для проверки документов и заметили, что он заметно занервничал.

- В дальнейшем в ходе осмотра салона Honda было обнаружено подозрительное вещество. Полицейские в присутствии понятых изъяли находку и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза определила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон общей массой 1,27 грамма. Полицейским мужчина объяснил, что приобрел «запрещенку» для личного использования, сбывать ее он не собирался. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», ему грозит до трех лет тюрьмы.