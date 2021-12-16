В России сделали конструктор в виде «Ельцин Центра»

. Объект стал частью линейки «Здания большого города» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская компания «Игроленд» выпустила конструктор, из которого можно собрать «Ельцин Центр», здание которого находится в Екатеринбурге. Объект стал частью линейки «Здания большого города».

В наборе с «Ельцин Центром» 405 деталей. Конструктор подойдет для детей от шести лет. Интересно, что в инсталляцию вошло и здание бизнес-центра «Демидов». Набор продается в магазинах Екатеринбурга за 1,5 тысячи рублей.

В наборе с «Ельцин Центром» 405 деталей. Фото: торговая сеть «Галамарт»

Помимо «Ельцин Центра» в линейку конструкторов вошли храм Спаса-на-Крови, главный корпус МГУ и космодром Восточный.

Интересно, что в инсталляцию вошло и здание бизнес-центра «Демидов». Фото: торговая сеть «Галамарт»

Ранее в Екатеринбург пытались завезти почти 10 тысяч поддельных наборов Lego. Коробки с конструктором прибыли из морского порта Владивосток в железнодорожном контейнере.

Контрафактные игрушки выявили уральские таможенники. Конструктор отправили на досмотр, где выяснилось, что маркировка на упаковках, а также детали конструктора имеют сходство с известным мировым брендом Lego. Правообладатель торговой марки признал товар контрафактным. Арест наложили на 9 972 набора. На владельца груза завели административное дело.

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