Полиция в Полевском накрыла четыре точки с подпольными игровыми автоматами

Фигурантам грозит штраф до шести миллионов рублей и лишение свободы на шесть лет. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Полиция изъяла в Полевском четыре незаконных игровых автомата. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- В общей сложности сыщики изъяли 14 электронных терминалов с роутерами, используемых в подпольном бизнесе, а также 10 сотовых телефонов. Игорные точки располагались в жилом доме, в шиномонтажке, офисном здании и в здании торгового комплекса, - рассказал он.

В спецоперации принимали участие бойцы ОМОНа . Точки с игровыми автоматами располагались на улице Володарского, 110, Совхозной, 14/1, Розы Люксембург, 20а и в доме на улице Трубников, 7. Задержанными стали пять жителей Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Березовского.

Преступную группу организовал 34-летний Патрушев, судимы ранее за побои. Также в команду вошел 34-летний Галиев, судимый ранее за разбойное нападение, самоуправство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их сообщником был 37-летний Поташев, судимый за азартные игры и кражу. Кроме того в группу вошли 31-летний Баранов и 39-летний Сычев.

Четверо из пяти задержанных признались в преступлениях и написали явки с повинной. Они находятся под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Фигурантам грозит штраф до шести миллионов рублей и лишение свободы на шесть лет.

Официальный представитель СК по Свердловской области отметил, что во время расследования допросили ряд свидетелей, провели 10 компьютерно-технических экспертиз. Дело передали в суд.

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