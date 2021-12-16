Более половины жителей Нижнего Тагила вакцинировались от COVID-19

Только за последние сутки прививку от COVID-19 поставили 1213 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле больше половины горожан прошли вакцинацию от коронавируса. В мэрии заявили, что по состоянию на 15 декабря прививку сделали 177 149 человек, что составляет 51 % от общего населения, а также 65,8 % от числа всех взрослых.

- Только за последние сутки прививку от COVID-19 поставили 1213 человек. Помимо городских поликлиник, тагильчане имеют возможность вакцинироваться по месту работы и в выездных пунктах, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Медики же заявили, что дефицита вакцины нет, на сегодняшний день в городе находятся 28 тысяч доз препарата от COVID-19, в наличии «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Чиновники напоминают, что сделать прививку можно и по выходным, а за прошедшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 488 случаев коронавирусной инфекции.