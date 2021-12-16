В Красноуфимске двое рецидивистов зарезали мужчину из желания отомстить

Оказалось, что незадолго до описываемых событий двое из потерпевших избили злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске осудили двух рецидивистов, которые убили 60-летнего мужчину из-за желания отомстить. На длительные тюремные сроки отправится 60-летний мужчина и его 53-летний подельник. Следователи выяснили, что инцидент произошел в мае прошлого года, злоумышленники приехали к дому местного жителя, с которым у них был конфликт.

- Прибыв к указанному дому, в котором находились трое мужчин и одна женщина, подсудимые вызвали его на разговор. Однако от слов подсудимые вскоре перешли к активным преступным действиям. Так, оба причинили мужчине по одному ранению имевшимися у них колюще-режущими предметами, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

После этого они ворвались в дом, где ранили еще троих человек, и скрылись. Но долго быть в бегах у них не получилось, полиция оперативно задержала их.

Оказалось, что незадолго до описываемых событий двое из потерпевших избили злоумышленника. Во время данной «экзекуции» мужчина взывал к ним с просьбой не бить его ногами, так как для него, отбывавшего срок в местах лишения свободы, это является унизительным, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению суда 60-летний мужчина проведет в колонии строгого режима, а его 53-летний подельник – 10 лет в колонии особого режима.